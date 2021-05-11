Москва, , 20:18 — REGNUM В Москве не планируется проведения массовых богослужений в мусульманский праздник Ураза-байрам. Об этом сообщили 11 мая в пресс-службе департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы.

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«Несмотря на поэтапное смягчение мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, ограничения сохраняются в отношении проведения публичных массовых мероприятий», — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что 13 мая в городских мечетях и на прилегающих к ним территориях, а также на временных альтернативных площадках массовых коллективных богослужений проводиться не будет. Праздничное богослужение пройдёт только в Московской соборной мечети с участием духовных лиц и служителей, без присутствия верующих.

«Для удобства верующих в столице утром 13 мая будут организованы онлайн-трансляции праздничных богослужений в прямом эфире на телеканалах, официальных сайтах религиозных организаций, а также в социальных сетях», — добавили в пресс-службе.

В связи с этим в департаменте призвали верующих мусульман провести праздник дома и не подвергать риску своё здоровье, а также здоровье близких и окружающих людей.