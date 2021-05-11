Киев, 11 мая, 2021, 20:16 — ИА Регнум. В течение президентского срока Джо Байдена Украина сможет получить План действий по членству (ПДЧ) в НАТО, заявил 11 мая на конференции в США бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

Gov.ua НАТО и Украина

Заявление Вершбок приводит украинское государственное информагентство «Укринформ».

»Нужно делать шаги вперед относительно членства Украины в НАТО… Я уверен, что такие решения (относительно ПДЧ) будут приняты — если не в течение этого года, то в течение этого президентского срока Байдена», — сказал Вершбоу.

Вместе с тем, по его мнению, к вступлению Украины в альянс сейчас не готов никто.

«Нужна реформа в оборонном секторе, согласование со стандартами. НАТО также ожидает, что Украина серьезно будет бороться с коррупцией и достигнет необратимости реформ», — добавил экс-заместитель генсека НАТО.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент УкраиныВладимир Зеленскийподписал указ об утверждении национальной программы сотрудничества с НАТО на 2021 год, а также заявил, что стратегическим курсом Украины является обретение полноправного членства в ЕС и НАТО.