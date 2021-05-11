Москва, 11 мая 2021, 20:16 — REGNUM Бывшая девушка Тимати, модель Анастасия Решетова, продемонстрировала новую покупку. Она опубликовала фотографию часов в историях своего Instagram-профиля 11 мая.
На руке Решетовой запечатлены механические часы Audemars Piguet Royal Oak с титановым корпусом в оттенке «сапфир». На официальном сайте производителя указана стоимость аксессуара — 20 млн рублей.
Ранее Решетова анонсировала выход документального фильма о её жизни. Точная дата премьеры автобиографии модели пока неизвестна.
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