Нью-Йорк, США, , 20:10 — REGNUM К прекращению конфликта между Израилем и Палестиной призывает стороны Генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщил 11 мая журналистам его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш U.S. Mission Photo by Eric Bridiers

Дюжаррик «Эта стремительно растущая эскалация должна немедленно прекратиться».

Представитель Генсека ООН добавил, что консультации на тему происходящего в Восточном Иерусалиме ведутся «на всех уровнях со всеми вовлеченными сторонами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Армия обороны Израиля и ХАМАС обменялись серией ракетных ударов. Как сообщают региональные СМИ, жертвы среди мирного есть в Палестине, так и в Израиле.

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