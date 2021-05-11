Нью-Йорк, США, 11 мая 2021, 20:10 — REGNUM К прекращению конфликта между Израилем и Палестиной призывает стороны Генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщил 11 мая журналистам его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
Представитель Генсека ООН добавил, что консультации на тему происходящего в Восточном Иерусалиме ведутся «на всех уровнях со всеми вовлеченными сторонами».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Армия обороны Израиля и ХАМАС обменялись серией ракетных ударов. Как сообщают региональные СМИ, жертвы среди мирного есть в Палестине, так и в Израиле.
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