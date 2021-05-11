Нью-Йорк, США, 11 мая, 2021, 20:10 — ИА Регнум. К прекращению конфликта между Израилем и Палестиной призывает стороны Генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщил 11 мая журналистам его официальный представитель СтефанДюжаррик.

U.S. Mission Photo by Eric Bridiers Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

Стефан Дюжаррик «Эта стремительно растущая эскалация должна немедленно прекратиться».

Представитель Генсека ООН добавил, что консультации на тему происходящего в Восточном Иерусалиме ведутся «на всех уровнях со всеми вовлеченными сторонами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Армия обороны Израиля и ХАМАС обменялись серией ракетных ударов. Как сообщают региональные СМИ, жертвы среди мирного населения есть как в Палестине, так и в Израиле.