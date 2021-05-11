Вашингтон, 11 мая, 2021, 21:33 — ИА Регнум. Израильская государственная комиссия по защите конкуренции (ICA) планирует оштрафовать Facebook примерно на $1,8 млн за приобретение двух израильских компаний без ведома ICA. Об этом 11 мая сообщает Reuters со ссылкой на заявление ICA.

(сс) Simon Facebook

В 2018 году без участия ICA и вопреки израильскому закону о конкуренции (Israel's Economic Competition Law) Facebook приобрела израильскую компанию RedKix, а в 2019 купила Service Friend Ltd.

Уточняется, у Facebook есть 60 дней, чтобы предоставить аргументы в свою защиту директору комиссии Митчелу Гальперину.

Также отмечается, что Facebook, совместно с Instagram, монополизирует рынок социальных сетей в Израиле.

В свою очередь, представители американской компании на территории Израиля опровергли факт нарушения закона и сообщили, что сотрудничали с местными органами власти.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению подкомитета по антимонопольной политике юридического комитета палаты представителей Конгресса США, компании Amazon, Apple, Facebook и Google подрывают свободную конкуренцию, используя на рынке монополистическую тактику. Об этом говорится в 449-страничном докладе по итогам проводимого около 16 месяцев расследования, который был опубликован 6 октября.