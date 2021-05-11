Шахты, Ростовская область, , 20:04 — REGNUM В Ростовской области выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в детском саду № 70 города Шахты, где отравились 63 ребёнка.

«Там нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства выявлены в большом объёме. Это факт. И они способствовали возникновению данного заболевания», — цитирует ТАСС главного государственного санитарного врача Ростовской области Евгения Ковалёва.

ИА REGNUM сообщало, что массовое отравление воспитанников шахтинского детского сада произошло 21 апреля 2021 года. После обеда у 63 детей в возрасте от полутора до семи лет появилась тошнота, диарея и рвота. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности для детей».

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