Мадрид, , 20:01 — REGNUM Руководство мадридского «Атлетико» не будет выкупать 24-летнего французского форварда Муссу Дембеле, который в текущем сезоне выступает за «матрасников» на правах аренды, за 30 миллионов евро. Об этом 11 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

В текущем сезоне, выступая в Лиге 1 за «Лион», Дембеле принял участие в 16-ти матчах, в которых отметился одним забитым мячом. В составе «Атлетико» форвард сыграл лишь в шести матчах во всех турнирах, суммарно проведя на поле 130 минут.

Мусса Дембеле перешел в «Лион» 31 августа 2018 года из «Селтика» за 2,2 миллиона евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает француза в 25 миллионов евро.