Киев, 11 мая, 2021, 20:03 — ИА Регнум. Депутаты Верховной рады Украины Виктор Медведчук и Тарас Козак, которым объявили подозрение в госизмене, в августе 2020 года передали России информацию о секретном военном подразделении Украины.

Ssu.gov.ua Иван Баканов

Об этом на брифинге вечером 11 мая заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Баканов заявил, что таким образом депутаты сделали «подарок спецслужбам России».

«Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории РФ, … секретные данные относительно расположения секретного подразделения ВСУ, его личного состава и боевой подготовки», — заявил глава СБУ.

Глава спецслужбы не пояснил, как у Медведчука оказались данные о «секретном военном подразделении».

Напомним, что ранее сегодня Медведчуку и Козаку сообщили о подозрении в государственной измене по трем эпизодам. Баканов заявил, что по информации СБУ Козак в настоящий момент находится в России и не планирует возвращаться, а вот Медведчук находится на Украине и его точное местонахождение сейчас устанавливается.