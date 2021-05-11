Киев, , 19:46 — REGNUM Народный депутат Верховной рады от фракции ОПЗЖ Тарас Козак, которому сегодня подписали подозрение в госизмене, в настоящий момент находится в России, заявил на брифинге вечером 11 мая глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

«Господин Козак находится, по нашей информации, в России… возможно временно отъехал на территорию РФ на отдых, но не планирует, к сожалению, возвращаться в Украину», — сказал глава спецслужбы.

Что же касается лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука — его местонахождение сейчас устанавливается, но по предварительным данным, политик находится на Украине.

«По нашей информации, он находится в Украине, поскольку въехал на территорию Украины, кажется 8-го числа, и пока из страны не выезжал», — уточнил Баканов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня генеральный прокурор УкраиныИрина Венедиктовазаявила, что на основании изученных материалов следствие и прокуроры имеют достаточно оснований для изменения статуса двух депутатов нынешнего созыва Верховной рады — Виктора Медведчука и Тараса Козака — со «свидетелей» на «подозреваемых». Следствие подозревает парламентариев в «государственной измене».