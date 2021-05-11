Сиань, Китай, , 19:46 — REGNUM Пятое международное ЭКСПО «Шелковый путь» открылось в административном центре северо-западной китайской провинции Шэньси городе Сиань; важнейшей темой мероприятия является продвижение экономического взаимодействия в рамках «пояса и пути». Об этом 11 мая сообщает Синьхуа, отмечая, что в ЭКСПО участвуют 1.9 тыс. аккредитованных в КНР дипломатов и сотрудников дипломатических миссий, а также гостей и почти ста стран и регионов планеты.

При этом подчеркивается, что за 2013−2020 годы суммарный объем торговли КНР со странами вдоль «Пояса и пути» превысил 9 трлн долларов; кроме того, Китай инвестировал в эти страны 136 млрд долларов. Эти данные на церемонии открытия ЭКСПО сообщил заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь, который обратил особое внимание на гибкость и жизнеспособность торговли, которая успешно преодолела пандемический спад и достигла в этом году объема в 1,36 трлн долларов, увеличившись на 1% по сравнению с показателями 2020 года.