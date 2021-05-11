Пекин, , 19:43 — REGNUM Китайские СМИ уделяют большое внимание визиту главы МИД России Сергея Лаврова в Азербайджан, который начался 10 мая. Об этом, в частности, 11 мая сообщает Синьхуа, помещая репортаж о совместной пресс-конференции руководителя российской дипломатии со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

По сообщению Дж. Байрамова, на которое ссылается агентство, между двумя странам действует около 230 документов, которые составляют договорную базу отношений Москвы и Баку. Он также отметил, что в ходе переговоров сторонами подписан план консультаций между внешнеполитическими ведомствами на текущий период до 2022 года.