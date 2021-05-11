Пекин, , 20:09 — REGNUM Разработчики платформы TikTok тестируют сервис для размещения вакансий и поиска работы. Об этом 11 мая сообщает издание Axios, ссылаясь на свои источники.

По данным СМИ, сервис поможет пользователям найти работу в TikTok и связаться с компаниями, которые ищут кандидатов. Бренды же смогут размещать вакансии и использовать соцсеть как ещё один канал найма.

Добавим, что программа будет открываться, как отдельная веб-страница, доступная через приложение TikTok. Пользователи будут размещать в ней резюме не в текстовом варианте, а в формате видео.

Читайте ранее в этом сюжете: Clubhouse стал доступен пользователям Android-устройств