Пекин, 11 мая, 2021, 19:41 — ИА Регнум. В Китае опубликованы данные седьмой переписи населения, которые свидетельствуют о продолжающемся росте населения страны, численность которого достигла 1,41 178 млрд человек, в то время, как во время предыдущей переписи 2010 года этот показатель составил 1,33 972 млрд человек. Об этом 11 мая сообщает Синьхуа, подчеркивая, что из данных, обнародованных Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР, следует, что среднегодовой прирост населения КНР составляет 0,53%.

Хайнань, Китай

По данным переписи, в Китае ускоряется урбанизация: доля проживающих в городских районах континентальной части страны почти достигает 64%, в то время как десятилетие назад она приближалась к 50%. Мужчин в Китае на 5,7% больше, чем женщин. Сохраняются темпы старения населения. Сейчас в стране почти 19% граждан имеют возраст 60 лет и более, в то время как в 2010 году их насчитывалось почти на 5,5% меньше.

Отмечается, что седьмая перепись населения в КНР стартовала в ноябре 2020 года.