Пекин, , 19:40 — REGNUM В рамках Азиатской инициативы по охране культурного наследия Китай подписал соответствующие совместные заявления с Афганистаном и Пакистаном. Об этом 11 мая сообщает Синьхуа, подчеркивая, что сферами взаимодействия являются археологические проекты, восстановление памятников и культурных объектов, а также их выдвижение на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, противодействие контрабанде культурных ценностей и помощь в подготовке кадров.

По мнению руководителя Государственного управления КНР по охране культурного наследия Ли Цюня, совместный документ указывает на эффективность Азиатской инициативы, представляющей собой реальный механизм взаимодействия трех стран.

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