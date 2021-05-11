Ростов-на-Дону, , 19:40 — REGNUM Необходимо внимательно относиться к обеспечению безопасности в каждом муниципальном образовании, где есть школы, детские учреждения, больничные комплексы. Такого мнения придерживается губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на школу в Казани — трансляция»

«Просто нужно ответственно относиться к обеспечению безопасности детей. Гибель любого человека — это трагедия, а гибель детей… Слов нет. То, что случилось, это трагедия не только для Татарстана. Все сегодня соболезнуют. Даны поручения правоохранительным структурам, областным структурам принять дополнительные меры и обратить внимание на то, как сегодня обеспечивается безопасность в наших школах. Наверняка могут быть какие-то вопросы, но лишний раз [надо] оглянуться, посмотреть. В школы приходят сотни, тысячи детей, мы за них в ответе. В такой ситуации много слов сложно говорить, это просто трагедия. Это страшно», — сказал глава региона в эфире телеканала «Дон24».

По словам донского губернатора, забота о детях — это не только меры социальной поддержки и защиты, организации отдыха. В первую очередь, это вопросы безопасности, где бы не находился ребёнок.

Напомним, что утром 11 мая в гимназии №175 Казани произошло вооружённое нападение. В результате стрельбы погибли несколько человек. Есть пострадавшие, за жизнь которых борются врачи. 19-летнего подозреваемого в атаке на образовательное учреждение задержали правоохранительные органы.

Читайте ранее в этом сюжете: «И я вспомнила Беслан...» — Ростовская область потрясена трагедией в Казани