Вашингтон, , 19:39 — REGNUM Министерство энергетики США сохранило прогноз по средней цене на североморскую нефтяную смесь марки Brent в 2021 году на уровне $62,3 за баррель. Об этом говорится в опубликованном 11 мая отчёте управления энергетической информации ведомства (EIA).

Сдание Форрестол: Штаб-квартира Министерства энергетики США на проспекте Независимости US Department of Energy

Согласно представленной оценке, во II квартале текущего года средняя стоимость нефти Brent составит $65 за баррель, а во втором полугодии снизится до $61 за баррель.

Министерство также понизило свой прогноз средней суточной добычи нефти в США в 2021 году на 20 тысяч баррелей — до 11,02 миллиона баррелей в сутки. Прогноз добычи на 2022 год также понижен на 20 тысяч баррелей — до 11,84 миллиона баррелей в сутки.