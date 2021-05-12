Ульяновск, , 08:22 — REGNUM В Ульяновской области состоялась церемония захоронения останков двух красноармейцев, которые числились пропавшими без вести во время Великой Отечественной войны. Их нашли в прошлом году во время поисковых работ в Смоленской области,

В Ульяновской области состоялась церемония захоронения останков двух красноармейцев Ulyanovsk.sledcom.ru

Перезахоронение состоялось у мемориального комплекса в рабочем посёлке Кузоватово. Останки двух павших воинов были обнаружены в августе 2020 года поисковыми отрядами в Смоленской области.

С помощью уцелевших медальонов удалось установить их личности, в них содержится место призыва и место службы бойца, имя и фамилия. Правоохранители отмечают, что владельцами солдатских медальонов оказались рядовые Николай Ефимович Соболев и Ефим Иванович Миронов, которые числились пропавшими без вести.

С бойцами, которые защищали Родину от фашистов, простились представители государственных органов и силовых структур, общественных движений, ветераны, неравнодушные жители, поисковики.

Отметим, что в стране продолжаются поисковые работы на местах ожесточённых боев. Поисковики ежегодно обнаруживают останки воинов. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Калужской области на территории мемориального комплекса «Барсуки» состоялось перезахоронение останков бойца отряда «Особые» отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР Сергея Митюшина.

Подробнее: Под Калугой перезахоронили останки бойца мотострелковой бригады НКВД