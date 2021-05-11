Киев, , 19:30 — REGNUM В «Оппозиционной платформе — За жизнь» считают, что обвинение главы политсовета партии Виктора Медведчука в государственной измене и обыски у него дома являются местью со стороны власти, в частности, за организованное оппозицией празднование в стране Дня Победы 9 мая.

Лист C. Травля быка собаками, Франсиско Гойя

Об этом говорится в официальном заявлении ОПЗЖ, обнародованном вечером 11 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

При этом в заявлении говорится, что, несмотря на «беспрецедентное давление и угрозы, использование административного ресурса и нападения национал-радикалов, пользующихся полной поддержкой власти Зеленского», партия продолжает свою активную политическую деятельность, в частности, дальше будет «отстаивать свои идеи, беречь память о победе в Великой Отечественной войне и чествовать ее героев». Именно поэтому представители политсилы 9 мая провели по всей Украине массовые акции в честь Дня Победы, в которых принимал активное участие и сам Медведчук.

«Власть убедилась, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» будет отстаивать эту идею так же принципиально и последовательно, как требовала снижения космических тарифов на жилищно-коммунальные услуги и прекращения тарифного геноцида; реального противодействия пандемии коронавируса, механизм борьбы с которой предложил Виктор Медведчук; установления мира на Донбассе и выполнения Минских соглашений», — подчеркнули в ОПЗЖ.

Также в заявлении отмечается, что акции, приуроченные ко Дню Победы, продемонстрировали власти: идеи «Оппозиционной платформы — За жизнь» разделяет и поддерживает подавляющая часть украинцев, поэтому уже через день после этого власть ответила политическими репрессиями.

«Не сумев доказать обоснованность последовавших до этого репрессий, принявших вид санкций, карательная машина полицейского государства пошла на новое беззаконие — заявила об выдвижении подозрений Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку», — сообщили в партии.

В ОПЗЖ рассматривают такие действия власти как «откровенную и циничную политическую расправу» над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти. В заявлении подчеркивается, что в таких условиях партия оставляет за собой право обратиться к украинскому народу для того, чтобы принять все необходимые меры и ограничить произвол и беззаконие, ограбление и геноцид граждан, преследование инакомыслящих.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение в государственной измене двум депутатам нынешнего созыва Верховной рады, Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Она напомнила, что, по законодательству Украины, государственная измена карается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.