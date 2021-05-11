Токио, , 19:28 — REGNUM Энтузиаст с ником JTegh создал необычную модификацию для игры Resident Evil Village, которая превращает Криса Редфилда (одного из главных героев) в младенца. Об этом сообщило издание Kotaku.

Модификация добавляет лицо мужчины на тело Розмари — ребёнка Итана Уинтерса. Таким образом, в одном из начальных эпизодов Крис Редфилд похищает сам себя.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, суммарный тираж Resident Evil Village превысил отметку в три миллиона копий. Тираж всех проектов франшизы Resident Evil при этом уже превысил отметку в 100 млн копий.

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