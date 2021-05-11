Москва, , 19:27 — REGNUM Благодаря совместной работе Минсельхоза, Минпромторга и Российской ассоциации производителей удобрений перебоев в поставках минеральных удобрений в регионы не наблюдается.

Посевная кампания в России охватила все федеральные округа страны. Работы в штатном режиме проходят в 62 регионах, от юга до Дальнего Востока, сообщил Минсельхоз России. В целом по стране уже подкормлено более 80% площади озимых зерновых культур, а яровой сев завершен на 15%.

Одним из ключевых факторов повышения урожайности сельхозкультур и их валовых сборов по-прежнему являются минеральные удобрения. По информации Минсельхоза, на сегодняшний день обеспеченность аграриев удобрениями под весенний сев перевалила уже за 90% и продолжает расти. По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) существенную часть запасов аграрии сформировали еще за несколько месяцев до начала сева: в межсезонье цена ниже, а производители предоставляют специальные условия оплаты, гарантируя оптимальные сроки доставки и внесения.

Текущая ценовая конъюнктура также обуславливает стабильно высокий спрос. С начала текущего года сельхозтоваропроизводители приобрели уже на 20% больше удобрений, чем в прошлом году, сообщил Минсельхоз. По уровню обеспеченности лидируют аграрии Ульяновской области, где фактические запасы превысили план почти на 40%.

Работа, которую ведет Минсельхоз совместно с ФАС, Минпромторгом и Российской ассоциацией производителей удобрений (РАПУ) даёт свои результаты: за последние 5 лет потребление минеральных удобрений выросло в полтора раза до 4 млн тонн (в пересчете на 100% питательного вещества). В дальнейшем внесение будет увеличиваться, обещал в начале апреля глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев Владимиру Путину. «Это даст нам возможность увеличить рентабельность сельхозорганизаций, ну и, конечно, нарастить товарную массу продукции», — отметил министр.

На это, в том числе, ориентированы совместные меры ФАС России, Минпромторга и производителей удобрений по обеспечению доступа аграриев к широкому ассортименту продукции, созданной с применением наилучших доступных технологий (НДТ). Только за последние 5 лет члены РАПУ инвестировали в развитие производства и инфраструктуры внутреннего рынка более 1 трлн руб. В ближайшие 5 лет суммарный объем отраслевых инвестиций в НДТ достигнет 1,6 трлн рублей.

«Ключевыми факторами, определяющими портфель проектов по развитию, являются интересы наших главных потребителей — российских аграриев, которым мы поставляем продукции больше, чем в любую другую страну мира. Российский АПК — один из самых стабильных и динамично развивающихся в мире, и долгосрочные инвестиции в агротехнологии лягут в основу его роста в долгосрочной перспективе», — подчеркнул президент РАПУ, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

В целом по итогам года Минсельхоз России ожидает, что до конца года аграрии закупят порядка 4,5 млн тонн д.в. Это позволит поднять уровень внесения до 55 кг на 1 га посевной площади в среднем по стране. Рост объемов применения, в частности, будет способствовать улучшению состояния озимых культур, пострадавших от неблагоприятных погодных условий в прошлом году, и в целом окажет существенное влияние на формирование урожая этого года.

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