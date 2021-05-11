Иерусалим, , 19:27 — REGNUM Число убитых палестинских боевиков в результате атаки израильской армии на позиции ХАМАС может превышать 20, сообщил 11 мая журналистам официальный представитель оборонного ведомства Израиля Джонатан Конрикус.

Конрикус «По оценке израильской армии, не менее 20 оперативников группировок ХАМАС и «Исламский джихад» были убиты в результате ударов по радикалам в секторе Газа».

По словам представителя Армии обороны Израиля, военные применили для атаки на ХАМАС в Газе восемь десятков самолётов. Удары наносились по пусковым шахтам ракет ХАМАС — их израильтяне насчитали полторы сотни в Газе.

Конрикус добавил, что члены ХАМАС расположили ракетные установки «среди гражданских структур». По его словам, к Газе направлена резервная батарея системы ПВО «Железный купол».

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