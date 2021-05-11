Бишкек, , 19:26 — REGNUM В последнее время участились слухи о «недружественной политике» России по отношению Киргизии. Об этом заявил министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев в своем видеообращении к киргизстанцам.

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По словам главы спасательного ведомства, эти слухи не имеют под собой никаких реальных оснований.

«Россия была и есть наш главный партнер и друг, который всегда поддержит Киргизию. Между нашими странами подписан внушительный пакет соглашений, отвечающих интересам обоих государств», — подчеркнул он.

Также высокопоставленный киргизский чиновник отметил, что «политика — очень тонкое дело», а потому «на внезапно возникающие конфликты, которые случаются в разных частях СНГ, Россия не всегда может реагировать быстро».

»Независимо от мгновенно развивающихся конфликтов, Россия всегда принимает разумные и взвешенные решения. С Россией у нас общая история. Более того, у нас общее будущее. Давайте будем ценить истинного друга!», — резюмировал Ажикеев.

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