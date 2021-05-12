Ульяновск, , 09:43 — REGNUM В Ульяновской области с марта 2021 года клещей сняли с 88 жителей, инфекционных заболеваний не зарегистрировано. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

По данным на 11 мая, с начала сезона для профилактики получили противоклещевой иммуноглобулин 37 человек, в том числе 11 детей. Всего зарегистрировано 88 случаев присасывания клещей, в том числе 44 — в Ульяновске, восемь — в Мелекесском районе, семь — в Барышском районе, шесть случаев — в Старомайнском районе.

Среди детей в возрасте до 14 лет зарегистрировано 29 случаев присасывания клещей.

В ведомстве отмечают, что не зарегистрировано случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей. По итогам обследования 50 клещей, снятых с людей, случаев клещевого вирусного энцефалита не обнаружено.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 по 21 апреля в медучреждения Ульяновской области с присасыванием клещей обратилось 33 человека.

Напомним, при обнаружении клеща на теле следует обратиться в травмпункт. Специалисты не только удалят паразита, но также направят его на исследование на наличие инфекции. Наиболее опасное заболевание — клещевой вирусный энцефалит, при котором происходит поражение центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.

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