Бишкек, 11 мая, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Верховный суд отменил приговор, ранее вынесенный судом предыдущей инстанции, Каныбеку Бакиеву — брату экс-президента Курманбека Бакиева, передают киргизстанские СМИ сегодня, 11 мая.

Курманбек Бакиев

Возбужденное против него уголовное дело будет отправлено в Джалал-Абадский городской суд на новое рассмотрение.

Поводом для этого, как отмечают в Верховном суде, стало «неполное исследование материалов уголовного дела, допущенные процессуальные нарушения и несоответствие выводов судов с фактическими обстоятельствами дела».

Напомним, что 7 апреля 2010 года в Киргизии произошел вооруженный переворот, в результате которого был свергнут и бежал из страны президент Курманбек Бакиев, а также его братья, сын и целый ряд высокопоставленных чиновников.

Каныбека Бакиева обвиняли в организации незаконных вооруженных формирований после «Апрельской революции» — по версии гособвинения, он вместе с Жанышем Бакиевым и Акматом Бакиевым создали несколько вооруженных групп общей численностью до полутысячи человек. Также его обвиняли в организации захвата Джалал-Абадской областной администрации сторонниками Курманбека Бакиева в апреле 2010 года.

25 марта 2020 года Джалал-Абадский городской суд признал Каныбека Бакиева виновным в злоупотреблении должностным положением при оформлении земельных участков и приговорил его к шести годам лишения свободы.

По обвинениям в организации массовых беспорядков, организации незаконного вооруженного формирования, незаконном владении огнестрельным оружием и передаче его другим лицам, а также самовольном присвоении власти и применении насилия в отношении представителя власти суд его оправдал — с формулировкой «за недоказанностью вины».

Впоследствии, 10 декабря 2020 года, Джалал-Абадский областной суд изменил ему наказание за земельные махинации — вместо тюремного срока назначив штраф в размере 4 млн сомов (около 3,5 млн рублей).