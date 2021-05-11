Лондон, , 19:22 — REGNUM 11 мая в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги 2020/21 «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити». Игра начнется в 20:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Для 24-летнего центрального полузащитника сборной Нидерландов Донни ван де Бека этот матч станет третьим в рамках Английской Премьер-лиги, в котором он выйдет в стартовом составе. В текущем сезоне у ван де Бека 16 матчей, в которых отметился забитым мячом и голевой передачей.

Донни ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед» 2 сентября 2020 года из «Аякса» за 39 миллионов евро.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Эрик Байи, Алекс Теллеш, Брэндон Уильямс, Аксель Туанзебе, Хуан Мата, Амад Траоре, Неманья Матич, Донни ван де Бек, Энтони Эланга, Мейсон Гринвуд.

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель, Уэсли Фофана, Чаглар Сеюнджю, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Марк Олбрайтон, Айосе Перес, Вилфред Ндиди, Люк Томас, Джейми Варди, Келечи Ихеаначо.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 70-ю набранными очками идет на второй позиции в турнирной таблице АПЛ. «Лестер Сити» с 63-мя очками идет двумя строчками ниже.