Кэри, США, , 19:21 — REGNUM Энтузиасты обнаружили в файлах игры Fortnite описание нового PvE («игрок против окружения») режима под названием Daybreak. Об этом 11 мая сообщает издание Eurogamer.

Согласно описанию, в Daybreak игрокам предстоит выживать на острове, который по ночам атакуют опасные существа. Для спасения геймерам предстоит объединятся друг с другом и починить один из разбившихся посреди карты вертолётов.

Дата релиза режима Daybreak пока не называется. Разработчики из Epic Games ещё не выпустили официальный анонс режима.

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