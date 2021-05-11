Киншаса, , 19:21 — REGNUM В столице Демократической Республики Конго Киншасе из-за низкого спроса на вакцинацию среди населения страны, инъекции вакцин от COVID-19 получают иностранцы. Об этом 10 мая сообщает Le Monde.

По словам доктора Тьерри Мукенди, работающего в госпитале Сан-Жозэф, где происходит вакцинация, с начала вакцинационной кампании 19 апреля из 400 введённых инъекций 80% были сделаны иностранцам и всего 20% — конголезцам. Дозы от COVID-19 предоставлены по международной программе COVAX организацией ООН.

Ввиду низкого спроса населения на вакцинацию от COVID-19, правительство Конго, чтобы не выкидывать вакцины выходящие из срока годности, приняло решение открыть возможность вакцинироваться всем. «Я был удивлен, что я имею право на вакцинацию», — говорит 29-летний выходец из Норвегии, проживающий в Конго. Местные жители, пришедшие на вакцинацию, объясняют низкий спрос: «мы здесь не любим вакцины и не боимся COVID-19. У нас есть лекарства от этого — домашние травяные чаи».

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