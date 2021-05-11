Нижний Новгород, , 19:20 — REGNUM Житель Нижнего Новгорода помог сотрудникам правоохранительных органов задержать мужчину и его супругу, пытавшихся расплатиться за покупку компьютерной видеокарты поддельными денежными купюрами. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области.

По словам бдительного нижегородца, он опубликовал на известной интернет-площадке объявление о продаже видеокарты за 122 тысячи рублей. Затем он встретился с покупателем, который попытался расплатиться с ним фальшивыми деньгами.

Продавец расторгнул сделку и позвонил в полицию, сообщив о своих подозрениях. До приезда правоохранителей мужчина сел в свой автомобиль и заблокировал выезд машине злоумышленника. В это время из автомобиля покупателя вышла его супруга и побежала по улице с рюкзаком в неизвестном направлении.

Когда прибывшие на место происшествия полицейские задержали супружескую пару, женщина призналась, что по указанию своего мужа спрятала кошелек с поддельными купюрами в сугробе.

Правоохранители обнаружили кошелек в указанном женщиной месте, в нём находилось 80 купюр номиналом 5 тысяч рублей образца 1997 года. Экспертиза признала все купюры поддельными.

Против задержанных супругов возбудили уголовное дело по статье «Покушение на изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег». Теперь им грозит до восьми лет тюрьмы и штраф в размере до миллиона рублей.