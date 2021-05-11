Киев, , 19:17 — REGNUM Министерство энергетики Украины заявляет, что достигло договоренности с министерством финансов относительно срочного погашения задолженности по заработной плате шахтерам за текущий год.

Об этом пресс-служба министерства сообщила вечером 11 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

В заявлении отмечается, что средства в объеме 836,5 млн грн. должны поступить на счета угледобывающих предприятий в «ближайшие дни».

Также министерство отдельно обратилось к лидерами профсоюзов с предложением о конструктивном диалоге, «направленном на сотрудничество и совместный поиск путей решения насущных вопросов». Ведомство подчеркивает, что «политизация и безосновательные протесты приводят к созданию искусственного кризиса и негативно сказываются на репутации отрасли».

Напомним, что на 12 мая в Киеве было запланировано начало большого бессрочного митинга шахтеров со всей Украины. Организаторы акции требовали погашения задолженности по зарплате, которая, по их сведениям, составляет уже 2 млрд грн., а также повышения заработной платы и совершенствования трудового законодательства для горняков.