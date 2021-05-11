Москва, 11 мая, 2021, 19:17 — ИА Регнум. Соболезнования народу Афганистана, родным и близким погибших в результате атаки на школу в Кабуле, которая произошла 8 мая, выражает МИД РФ, говорится в опубликованном 11 мая заявлении официального представителя ведомства Марии Захаровой.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД РФ

Захарова «Ужасающим является тот факт, что основными жертвами атак становятся дети. Считаем подобные действия бесчеловечными и не имеющими оправдания».

Российская сторона обращает внимание на рост боевой активности в Афганистане и призывает власти страны и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «к скорейшему прекращению насилия».

Захарова добавила, что насилие, помимо всего прочего, создаёт благоприятную почву для активности ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических группировок.