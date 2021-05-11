Токио, , 19:32 — REGNUM Японская сеть одежды Uniqlo выпустит лимитированную коллекцию одежды для фанатов аниме «Магическая битва». Об этом 11 мая сообщает издание «Канобу».

По данным СМИ, коллекция называется Uniqlo x Jujutsu Kaisen, релиз состоится 3 июня 2021 года. В первую часть линейки вошли футболки с принтами персонажей Юдзи Итадори, Сукуна, Сатору Годзё и Мегуми Фусигуро.

ИА REGNUM напоминает, что «Магическая битва» — манга в жанре сёнэн (манга, рассчитанная на мальчиков-подростков от 12 до 18 лет). Она создана Гэгэ Акутами и публикуется с марта 2018 года.

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