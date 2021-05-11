Посёлок городского типа Билимбай, Свердловская область, , 19:13 — REGNUM В посёлке Билимбай Свердловской области сгорела передержка для домашних животных. Погибли порядка 30 собак, сообщили в соцсетях представители благотворительного фонда «Зоозащита».

Трагедия произошла 9 мая. Волонтёры подозревают, что имел место поджог. Все животные были старыми и больными, некоторые не могли передвигаться.

«Страшно даже подумать, что они испытывали. Какими надо быть тварями, чтобы такое совершить, да ещё и в День Победы», — возмущаются активисты.