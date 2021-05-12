Ульяновск, , 05:30 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских выразил соболезнование в связи с трагедией в Казани и поручил усилить меры безопасности в социальных учреждениях. Об этом он сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

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Руководитель региона отметил, что направил соболезнование главе Татарии Рустаму Минниханову, отметив, что в эти дни вся Ульяновская область «скорбит вместе с нашими соседями».

«Гибель ни в чем не повинных детей, которые и жизнь толком не увидели, учителей… Нет слов передать боль за ушедших», — написал Алексей Русских, выразив «глубочайшие соболезнования родным и близким».

Врио губернатора также констатировал, что «преступники действуют быстро и беспринципно», поэтому нельзя «отсиживаться и думать, что беда нас «пронесёт». Он поручил усилить меры безопасности в социальных учреждениях, в том числе провести «сплошную проверку» образовательных организаций.

«Поручил предоставить мне срез проблемного поля вместе с предложениями, в том числе и по финансированию программ безопасности соцучреждений», — написал руководитель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в Казани выпускник гимназии № 175 устроил стрельбу в учебном заведении. Несколько детей и учитель погибли, есть раненые. 12 мая в Казани объявлено днем траура.

Приволжский полпред Игорь Комаров поручил усилить меры безопасности во всех школах округа и отметил, что все регионы Поволжья готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим.