Ульяновск, 12 мая 2021, 05:30 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских выразил соболезнование в связи с трагедией в Казани и поручил усилить меры безопасности в социальных учреждениях. Об этом он сообщил на своей странице в «Фейсбуке».
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Руководитель региона отметил, что направил соболезнование главе Татарии Рустаму Минниханову, отметив, что в эти дни вся Ульяновская область «скорбит вместе с нашими соседями».
Врио губернатора также констатировал, что «преступники действуют быстро и беспринципно», поэтому нельзя «отсиживаться и думать, что беда нас «пронесёт». Он поручил усилить меры безопасности в социальных учреждениях, в том числе провести «сплошную проверку» образовательных организаций.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в Казани выпускник гимназии № 175 устроил стрельбу в учебном заведении. Несколько детей и учитель погибли, есть раненые. 12 мая в Казани объявлено днем траура.
Приволжский полпред Игорь Комаров поручил усилить меры безопасности во всех школах округа и отметил, что все регионы Поволжья готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим.