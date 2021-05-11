Токио, , 19:09 — REGNUM Суммарный тираж хоррор-игры Resident Evil Village превысил отметку в три миллиона копий. Об этом 11 мая сообщает издание Eurogamer.

Разработчики из Capcom также рассказали, что суммарный тираж всех игр франшизы Resident Evil уже превышает 100 млн копий. Самой продаваемой игрой в серии является Resident Evil 7: Biohazard, вышедшая в 2017 году.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, компания Capcom поделилась необычной статистикой игроков в Resident Evil Village. Суммарно геймеры провели в игре больше 1,5 тыс. лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа дата выхода мобильной NieR Re[in]carnation за пределами Японии