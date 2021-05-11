11 мая 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили подозрение в государственной измене депутатам украинского парламента Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку, подписанное генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой.

Мирослава Романенко, , 20:38 — REGNUM Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение в государственной измене двум депутатам нынешнего созыва Верховной рады. Генпрокурор не сообщила фамилии парламентариев, которым объявят подозрение, но назвала их «депутаты М. и К.».

Трибунал инквизиции (1812-1814) (Мадрид, Академия изящных искусств Сан Фернандо)

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Депутат украинского парламента из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович на своей странице в социальной сети Facebook отметил, что речь идет о Викторе Медведчуке и Тарасе Козаке.

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Новость обсудили под соответствующими записями в социальной сети Facebook на страницах депутатов Рады от фракции ОПЗЖ Вадима Рабиновича и Рената Кузьмина. Многие задались вопросом, почему нет никакой активности в отношении бывшего украинского президента Петра Порошенко. Были и те, кто указал на то, что это дело — политическое.

«Сильно их шторкнул День Победы», — написал депутат Рады (ОПЗЖ) Николай Скорик.

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«Семимильными шагами движемся к Средневековью и Великой инквизиции…» — пишет Людмила Анатольевна.

«Ужас, клоунско-наркоманская диктатура, и все на почве беспомощных, никчемных амбиций так называемого генпрокурора, не имеющего классного звания и спецранга. И, конечно же, заказы надо выполнять, а то хозяева рассердятся», — отметил Hugo Boss.

«Концерт по заявке «95 квартала» продолжается…» — пишет Александр В.

Оноре Домье. Карнавальные гуляния

«А когда будет подозрение верхушке власти в геноциде украинского народа?» — хзадается вопросом Иван С.

«А Петя (то есть Петр Порошенко. — М. Р.) гуляет свободно. И никаких подозрений. Мрак. Кого мы выбрали?» — спросила Ольга Г.

«А по Порошенко она (генеральный прокурор. — М. Р.) не хочет ничего написать??» — спросил Марк Ш.

«А Порошенко что, слабо? Или он святой?» — спросила Ольга К.

«Расчищают дорогу на будущие президентские выборы», — добавил Виталий Л.

«Охота на ведьм! Петя — святой!» — написал Руслан Г.

«Эти недополитики ни перед чем не остановятся, чтобы убрать конкурентов и разграбить и развалить страну полностью…» — добавил Андрей Т.

«Таки нагнули Венедиктову…» — пишет Alex S.

Обыкновенный фашизм Цитата из х∕ф «Обыкновенный фашизм». Реж. Михаил Ромм. 1965. СССР

«Не думаю, что у Зеленского что-то получится доказать в суде… Но до суда под стражу поместить попытается… Естественно, Медведчуку в СИЗО не хочется. Но если он туда попадет, то может выйти оттуда президентом или спикером нового парламента… Да и проблемы могут быть приличные с Россией… Сейчас её только сдерживает строительство «Северного потока»…» — считает Николай К.

«Ещё раз напомню: Медведчук — единственный член ОПЗЖ, которого реально репрессируют без шуток. Из чего может быть два возможных вывода: 1. Медведчук реально представляет угрозу для американской власти в Украине. 2. Нас хотят убедить, что Медведчук реально представляет угрозу для американской власти в Украине. Что из вышеизложенного выбрать, предлагаю каждому решать самостоятельно для себя», — написал в своем телеграм-канале главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

Виктор Медведчук. Kremlin.ru

«Генпрокурор Венедиктова объявила о «подозрении» народным депутатам Медведчуку и Козаку. Уверен, что лучшие шутки «СНБО-95» мы увидим в «доказательствах вины». Скорее всего, чтоб скрыть политическую мотивацию попытки ареста, нам всем расскажут про «совершенно секретные доказательства» вины подозреваемых, которые нельзя предать гласности, иначе украинское общество погибнет мучительной смертью от шока!» — добавил в своем телеграм-канале украинский журналист Дмитрий Василец.

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Напомним, в феврале 2021 года украинские власти ввели санкции против депутата Верховной рады, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще нескольких лиц, граждан Украины и России.