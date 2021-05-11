Токио, , 19:04 — REGNUM Релиз приключенческой ролевой игры NieR Re[in]carnation в Европе и США состоится 8 ноября 2021 года. Об этом 11 мая сообщает «Игромания».

Игра будет доступна на мобильных устройствах с операционными системами iOS и Android. В Японии её релиз состоялся ещё в феврале 2021 года.

События Re[in]carnation разворачиваются в таинственном мире под названием «Клетка». Главной героине предстоит путешествовать по нему, попутно восстанавливая потерянные воспоминания.

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