Казань, , 19:03 — REGNUM Президент России Владимир Путин выслушал доклад министра здравоохранения Михаила Мурашко об оказываемой помощи пострадавшим в результате нападения на школу в Казани, сообщил 11 мая журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что речь идет не только о медицинской, но и о психологической помощи.

«Министр здравоохранения Мурашко, находящийся в Казани, доложил президенту Путину о мерах, которые принимаются для оказания помощи пострадавшим, а также психологической помощи родным и близким погибших», — рассказал Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаил Мурашко рассказал, что двое из 18 пострадавших школьников остаются в крайне тяжелом состоянии, еще шестеро — в тяжелом.

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