Киев, , 19:02 — REGNUM На Украине репрессии против оппозиции продолжаются, в частности, генпрокуратура, как обычно с грубыми нарушением закона, с привлечением спецназа СБУ пыталась вручить сфабрикованное подозрение в государственной измене лидеру ОПЗЖ Медведчуку, заявил прессе 11 мая депутат Рады от фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Политик констатировал, что подозрение силовики, конечно же, не вручили, но, как обычно, успели отчитаться в СМИ о победе над «кумом Путина».

«Медведчук — единственный политик, который борется с внешним управлением Украиной и призывает власти к нормализации отношений с Россией, к миру на Донбассе и немедленном обмене задержанными. Он требует от власти прекратить тарифный геноцид и насильственную украинизацию. Он смог договориться с Россией о снижении цены на газ и о поставках в Украину вакцины от коронавируса. Фактически он выполняет за президента Зеленского его президентскую работу. И именно за это Зеленский руками генпрокурора расправляется со своим главным политическим конкурентом», — заявил Кузьмин.

Депутат отметил, что все, что происходит сейчас с Медведчуком, не имеет ничего общего с законностью и правосудием.

«Это циничная политическая расправа, за которую власть обязательно ответит пред законом и украинским народом. Медведчук находится в Украине. Он никуда не сбежал. Он всегда являлся к следователям по повесткам и дальше будет являться на допросы и обязательно докажет свою невиновность», — добавил в завершение Ренат Кузьмин.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня генеральный прокурор УкраиныИрина Венедиктоваподписала подозрение в государственной измене двум депутатам нынешнего созыва Верховной рады, предположительно Медведчуку и депутату Рады Тарасу Козаку. Также она отметила, что местонахождение Медведчука не установлено, а потому СБУ в настоящий момент принимаются соответствующие меры к его установлению и вручению ему ходатайства о содержании под стражей.