Киев, 11 мая, 2021, 19:02 — ИА Регнум. На Украине репрессии против оппозиции продолжаются, в частности, генпрокуратура, как обычно с грубыми нарушением закона, с привлечением спецназа СБУ, пыталась вручить сфабрикованное подозрение в государственной измене лидеру ОПЗЖ Медведчуку, заявил прессе 11 мая депутат Рады от фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Политик констатировал, что подозрение силовики, конечно же, не вручили, но, как обычно, успели отчитаться в СМИ о победе над «кумом Путина».

«Медведчук — единственный политик, который борется с внешним управлением Украиной и призывает власти к нормализации отношений с Россией, к миру на Донбассе и немедленному обмену задержанными. Он требует от власти прекратить тарифный геноцид и насильственную украинизацию. Он смог договориться с Россией о снижении цены на газ и о поставках в Украину вакцины от коронавируса. Фактически он выполняет за президента Зеленского его президентскую работу. И именно за это Зеленский руками генпрокурора расправляется со своим главным политическим конкурентом», — заявил Кузьмин.

Депутат отметил, что все, что происходит сейчас с Медведчуком, не имеет ничего общего с законностью и правосудием.

«Это циничная политическая расправа, за которую власть обязательно ответит пред законом и украинским народом. Медведчук находится в Украине. Он никуда не сбежал. Он всегда являлся к следователям по повесткам и дальше будет являться на допросы и обязательно докажет свою невиновность», — добавил в завершение Ренат Кузьмин.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение в государственной измене двум депутатам нынешнего созыва Верховной рады, предположительно, Медведчуку и депутату Рады фракции ОПЗЖ Тарасу Козаку. Также она отметила, что местонахождение Медведчука неустановлено, а потому СБУ в настоящий момент принимаются соответствующие меры к его установлению и вручению ему ходатайства о содержании под стражей.