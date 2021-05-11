Вашингтон, , 19:52 — REGNUM Космический зонд Voyager 1, запущенный NASAв 1977 г., неожиданно для ученых зафиксировал за пределами гелиосферы интенсивные звуки плазмы. Об этом сообщает New Atlas со ссылкой на публикацию Nature Astronomy.

Сильная активность электронов была обнаружена в межзвёздном пространстве, куда не доходит даже солнечный ветер.

«Они очень слабые и монотонные [звуки], так как находятся в узкой полосе частот, — рассказала Стелла Окер, автор исследования. — Мы фиксируем слабый, непрерывный гул межзвездного газа».

Отмечается, что полученная информация теперь поможет лучше понять процессы, происходящие за пределами нашей Солнечной системы.

Напомним, фиксацией плазмы и плотности электронов занимается прибор Plasma Wave System (PWS). Он также регистрирует радиоволны, создаваемые Сатурном и Юпитером.

Как сообщало ИА REGNUM, космический зонд Voyager 1 в 2013 году покинул пределы Солнечной системы.

Voyager 1 — автоматический зонд весом 723 кг. Был запущен для исследования Солнечной системы и ее окрестностей 5 сентября 1977 г. На борту зонда закреплена золотая пластина, где для инопланетян указано местонахождение Земли.