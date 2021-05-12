Кострома, , 09:07 — REGNUM В Костромской области за майские выходные полную вакцинацию от коронавируса прошли 5,5 тысячи человек или 0,9% населения региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации области.

Агитплакат © Наталья Диева

Отметим, что данные о числе привитых приведены за период с 1 по 10 мая. В расчётах учитывалось число горожан, сделавших обе прививки вакциной «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак).

Для сравнения, в Ярославской области за майские праздники полностью вакцинировали 18,3 тысячи человек или 1,5% населения региона. Информация о числе привитых в соседнем регионе опубликована на официальной странице правительства Ярославской области ВКонтакте (данные от 26 апреля в сравнении с числом вакцинированных на 11 мая).

При этом общий процент граждан, завершивших вакцинацию, в Костромской области все же больше — 7,6% или 47,6 тысячи человек. В Ярославской области он составляет 6,4% или 79 тысяч граждан.

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