Кострома, 12 мая, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Костромской области за майские выходные полную вакцинацию от коронавируса прошли 5,5 тысячи человек, или 0,9% населения региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации области.

Наталья Диева Агитплакат

Отметим, что данные о числе привитых приведены за период с 1 по 10 мая. В расчётах учитывалось число горожан, сделавших обе прививки вакциной «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»).

Для сравнения: в Ярославской области за майские праздники полностью вакцинировали 18,3 тысячи человек, или 1,5% населения региона. Информация о числе привитых в соседнем регионе опубликована на официальной странице правительства Ярославской области в соцсети «ВКонтакте» (данные от 26 апреля в сравнении с числом вакцинированных на 11 мая).

При этом общий процент граждан, завершивших вакцинацию, в Костромской области все же больше — 7,6%, или 47,6 тысячи человек. В Ярославской области он составляет 6,4%, или 79 тысяч граждан.