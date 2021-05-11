Тампере, Финляндия, , 18:58 — REGNUM Компании Paradox Interactive и Colossal Order вместе работают над новым неанонсированным проектом. Об этом сообщается 11 мая на странице игры Cities: Skylines в Steam.

«На данный момент мы заняты над одним проектом с нашими друзьями из Colossal Order, но он все еще на слишком ранней стадии разработки, чтоб раскрывать какие-либо карты о нем», — говорится в заявлении разработчиков. Команда Paradox Interactive также призывает геймеров присоединится к проведению фестиваляPDXCON Remixe, на котором игроков ожидает «сюрприз-другой».

Напомним, что сейчас Paradox Interactive и Colossal Order вместе работают над Cities: Skylines. Это градостроительный симулятор, выпущенный в 2015 году.

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