Анкара, , 18:56 — REGNUM 11 мая в Конье на стадионе «Конья Бююкшехир Стады» в рамках 41-го тура турецкой Суперлиги по футболу сезона 2020/21 «Трабзонспор» сыграл вничью с «Коньяспором» со счетом 1:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Первый мяч на 64-й минуте встречи забил 26-летний арендованный из «Челси» полузащитник Льюис Бейкер. Через 18 минут Амир Хаджиахметович восстановил равновесие в счете — 1:1. На 19-й минуте футболист «Трабзонспора» Серкан Асан был удален с поля.

Гол Льюиса Бейкера на 64-й минуте стал для англичанина вторым в сезоне в рамках турецкой Суперлиги. В 32 матчах у футболиста 2+3 очка по системе гол+пас.

Желтые карточки получили Эдгар Иэ, Барыш Ярдымджи, Ахмет Чалык и Льюис Бейкер.

Стартовые составы команд:

«Коньяспор»: Шехич, Чалык, Ситя, Ярдымджи, Бардакчи, Демирбаг, Хаджиахметович, Шенгелия, Рахманович, Секидика, Чикалеши.

«Трабзонспор»: Чакыр, Хавьер, Уго, Иэ, Асан, Бейкер, Нвакаэме, Омюр, Бакасетас, Черекчи, Экубан.

«Трабзонспор», набрав 68 очков, укрепился на четвертой позиции. «Коньяспор» с 49-ю очками остался на одиннадцатом месте.