Казань, 11 мая, 2021, 18:52 — ИА Регнум. Двое из 18 раненых казанских школьников остаются в крайне тяжелом состоянии, сообщил 11 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко после совещания оперативного штаба в больнице.

President.tatarstan.ru Совещание оперативного штаба в Детской республиканской клинической больнице. Пресс-служба Президента РТ

По его данным, кроме двоих детей, остающихся в крайне тяжелом состоянии, еще шестеро находятся в тяжелом состоянии.

«В детской больнице находятся 18 пациентов, шесть детей в тяжелом, двое — в крайне тяжелом состоянии. Восемь детей получили пулевые ранения, остальные поранились осколками стекла или при эвакуации из здания», — сказал Михаил Мурашко.

Напомним, 11 мая в Детскую республиканскую клиническую больницу были доставлены 18 детей, пострадавших в результате стрельбы в гимназии в Казани.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на казанскую школу №175 устроил ее бывший ученик, 19-летний Ильназ Галявиев. В результате погибли девять человек, среди которых семь детей, учительница и сотрудница гимназии. Еще 21 человек был ранен.

Нападавший задержан, ведется следствие.