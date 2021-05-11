Киев, , 18:51 — REGNUM Всемирный банк (ВБ) одобрил выделение Украине финансовой помощи размером $90 млн для «укрепление сектора здравоохранения и реагирования на пандемию COVID-19».

Об этом 11 мая сообщила пресс-служба банка, передает корреспондент ИА REGNUM.

Предполагается, что данный проект поддержит разворачивание программы вакцинации против COVID-19 приоритетных групп населения, поможет Украине в закупке вакцин, а также в улучшении инфраструктуры для хранения и логистики.

Банк отмечает, что программой помощи предусматривается возмещение расходов национальной службы здоровья на вакцинацию 10 млн человек.

«Новый заем Всемирного банка поможет Украине в проведении вакцинации и закупки вакцин, в том числе и в рамках глобальной инициативы COVAX… Важной целью на данном этапе является также ускорение темпов вакцинации с сохранением фокуса на лицах, которые находятся в группе высокого риска заражения и развития осложнений от COVID-19», — заявил в своем комментарии региональный директор ВБ по делам стран Восточной Европы Арупа Банерджи.

Напомним, что кампания по вакцинации населения на Украине началась еще 24 февраля и проходит в условиях постоянной нехватки вакцины. Всего с начала кампании по вакцинации против COVID-19 привито 865 тыс. человек, но лишь незначительное количество пациентов в настоящий момент получили положенные две прививки.