Вашингтон, , 18:53 — REGNUM Американская певица Билли Айлиш 11 мая стала гостем «Шоу Эллен Дедженерес». В нём она по видеосвязи рассказала, почему решила перекраситься в блондинку.

«Я увидела, как фанат отредактировал фото со мной, когда у меня были зеленые волосы, — он изменил их на светлые. И я поняла: «А! Я хочу именно так!» — поделилась Айлиш. Также певица рассказала, что ей потребовалось около шести недель, чтобы из брюнетки стать блондинкой.

Ранее Билли Айлиш установила новый рекорд в Instagram. За шесть минут фотография певицы для журнала Vogue набрала шесть миллионов лайков в социальной сети.

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