Женева, Швейцария, , 18:50 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 643 735 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 10 912 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 11 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 158 651 638 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 3 299 764 летальных случая.

Согласно данным ВОЗ, в первую десятку стран по распространению инфекции за последнюю неделю входят Индия, Бразилия, США, Турция, Аргентина, Франция, Иран, Колумбия, Германия и Италия.