Париж, , 18:47 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс 10 мая в интервью Le Parisien рассказал, как в этом году будут происходить спортивные мероприятия, в том числе Тур де Франс, и о применении санитарного пропуска.

Санитарный пропуск, находящийся на сегодняшний момент на рассмотрении парламента, будет применяться «для крупных мероприятий, на которых присутствует больше тысячи человек в одно и то же время». При этом он не будет требоваться «в местах работы, образования, коммунальных службах, музеях, библиотеках, универмагах, рынках, местах отдыха или церквах».

По словам премьера, спортивные мероприятия будут происходить «с соответствующим санитарным протоколом» в присутствии болельщиков, которые будут находиться в «специальных зонах». По поводу Тур де Франс премьер сказал, что «мы не будем навязывать санитарный пропуск для зрителей на дорогах, так как это было бы невозможно».

Как сообщало ИА REGNUM, Кастекс рассказал, что Франция выходит из кризиса в здравоохранении, связанного с COVID-19, но не исключил возможности прихода четвёртой волны эпидемии.

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